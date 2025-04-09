وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش استولى على مساحات واسعة في غزة ووسّع المناطق العازلة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "الجيش يستولي على مساحات واسعة من قطاع غزة، ويضيفها إلى مناطق عازلة أُخليت من سكانها، في محاولة لإجبار حماس على إطلاق سراح الأسرى".
وقال كاتس خلال زيارة لمحور "موراغ" الذي أقامته إسرائيل مؤخرا لفصل مدينتي خان يونس ورفح في جنوب قطاع غزة "يتم الاستيلاء على مساحات واسعة ودمجها في المناطق الأمنية الإسرائيلية، ما يقلل من مساحة غزة ويعزلها بشكل أكبر".
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