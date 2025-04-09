اكد النائب عبد الرحمن البزري، في حديث لـ"الديار" ان "الانتخابات البلدية الحالية، وبعد التمديد الذي عطل الانتخابات لولايتين ونصف اي 15 عاماً، هي فرصة للتغيير، واعطاء دور للشباب لمقاربة العمل البلدي من زاوية مختلفة"، لافتا الى ان "القوى الحزبية والسياسية مطالبة بدعم الشباب والتغيير".
واضاف، "آن الآوان لطريقة عمل جديدة في بلدية صيدا، لا سيما ان هناك العشرات من الملفات التي تحتاج الى انجاز وانهاء، بعد طول انتظار لعشرات السنين".
كانت هذه تفاصيل خبر البزري: الانتخابات البلدية الحالية هي فرصة للتغيير وآن الآوان لطريقة عمل جديدة في بلدية صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.