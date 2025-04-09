البزري: الانتخابات البلدية الحالية هي فرصة للتغيير وآن الآوان لطريقة عمل جديدة في بلدية صيدا

اكد النائب عبد الرحمن البزري، في حديث لـ"الديار" ان "الانتخابات البلدية الحالية، وبعد التمديد الذي عطل الانتخابات لولايتين ونصف اي 15 عاماً، هي فرصة للتغيير، واعطاء دور للشباب لمقاربة العمل البلدي من زاوية مختلفة"، لافتا الى ان "القوى الحزبية والسياسية مطالبة بدعم الشباب والتغيير".

واضاف، "آن الآوان لطريقة عمل جديدة في بلدية صيدا، لا سيما ان هناك العشرات من الملفات التي تحتاج الى انجاز وانهاء، بعد طول انتظار لعشرات السنين".