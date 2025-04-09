كشف مسؤول كبير في "حزب الله" لوكالة "رويترز"، أنّ "الحزب مستعد لإجراء محادثات مع الرّئيس اللّبناني جوزاف عون بشأن سلاحه، إذا انسحبت إسرائيل من النّقاط الخمس في جنوب لبنان، وأوقفت عدوانها على اللّبنانيّين".
وذكرت ثلاثة مصادر سياسيّة لبنانيّة لـ"رويترز"، أنّ "الرّئيس عون يعتزم فتح محادثات مع "حزب الله" بشأن ترسانته قريبًا".
في السّياق، أفاد مصدران مطّلعان على تفكير "حزب الله" للوكالة، بأنّ "الحزب يدرس تسليم الجيش اللّبناني أسلحته الأقوى شمال نهر الليطاني، بما في ذلك الطّائرات المسيّرة والصّواريخ المضادّة للدّبابات"، مشيرَين إلى أنّ "الرّئيس عون أكّد ضرورة معالجة مسألة سلاح "حزب الله" عبر الحوار، لأنّ أي محاولة لنزع سلاحه بالقوّة ستؤدّي إلى صراع".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بـ"حزب الله" لـ"رويترز": الحزب مستعد لمناقشة موضوع سلاحه مع عون إذا انسحبت إسرائيل من الجنوب وأوقفت عدوانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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