وزير الدفاع الأميركي أقال ممثلة بلاده باللجنة العسكرية لـ"الناتو" بسبب انعدام الثقة بقدرتها القيادية

أعلن المتحدّث باسم ​وزارة الدفاع الأميركية​ (البنتاغون) شون بارنيل، في بيان، أنّ وزير الدّفاع بيت هيغسيث (Pete Hegseth) أقال الضّابطة الكبيرة شوشانا تشاتفيلد "من منصبها كممثّلة للولايات المتّحدة الأميركيّة في اللّجنة العسكريّة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب انعدام الثقة في قدرتها على القيادة".

وتشاتفيلد هي قائدة مروحيّة، وعُيّنت في المنصب في حلف شمال الأطلسي عام 2023. وتنحيتها من منصبها هي الأحدث في سلسلة من الإقالات الّتي طالت عددًا من كبار المسؤولين العسكريّين، منذ تنصيب الرّئيس الأميركي دونالد ترامب في كانون الثّاني 2025، في سياق عمليّة إعادة هيكلة كبرى، تتضمذن أيضًا خططًا لتقليص القوى العاملة المدنيّة في البنتاغون.

يُذكر أنّ ترامب كان قد أقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال تشارلز "سي كيو" براون، في شباط الماضي، بعد أقل من عامين من تعيينه في المنصب الّذي كان من المفترَض أن يشغله لأربع سنوات.