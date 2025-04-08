الجيش الإسرائيلي زعم أنه قصف مستودع أسلحة تابعا لمنظومة الدفاع الجوي في "حزب الله" في منطقة البقاع

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت قبل قليل في منطقة البقاع في عمق لبنان على مستودع أسلحة تابع لمنظومة الدفاع الجوي في حزب الله".

كذلك زعم أدرعي، أن "وجود هذه الوسائل القتالية في هذه المنطقة كان يشكل تهديدًا على إسرائيل وخرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وكان قد ذكر مراسل "النشرة" في بعلبك، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارةً استهدفت مبنى سكنيًّا في بلدة حوش تل صفية في بعلبك، وقد هرعت سيّارات الإسعاف إلى المكان"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ تهديد المبنى من قبل الجانب الإسرائيلي قبل دقائق من قصفه، فتمّ إخلاؤه من السكان".