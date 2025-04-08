ملك الأردن أكد للعبسي أهمية الحفاظ على الوجود المسيحي بالمنطقة ودعم جهود سوريا بحفظ أمنها

ذكرت بطريركيّة أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الملكيّين الكاثوليك، في بيان، أنّ ملك الأردن ​عبدالله الثاني​ استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الملكيّين الكاثوليك ​يوسف العبسي​، بحضور ولي العهد الحسين بن عبدالله الثّاني.

وأكّد الملك الأردني، بحسب البيان، "حرص بلاده على دعم جهود ​سوريا​ في حفظ أمنها واستقرارها، وضمان حقوق جميع مكوّنات المجتمع، وعلى أهميّة الحفاظ على الوجود المسيحي في الشّرق الأوسط".

من جهته، شدّد العبسي على أهميّة "الوصاية الهاشميّة على المقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة في ​القدس​، وعلى دور الملك في دعم وجود المسيحيّين المشرقيّين والدّفاع عن مقدّساتهم وكنائسهم"، مركّزًا على أهميّة "دور الأردن في الوقوف إلى جانب الشّعب الفلسطيني".

شارك في اللّقاء كلّ من المطران جاورجيوس الحداد، المطران ياسر العياش، الأرشمندريت بولس نزها، والإيكونومس نبيل حدّاد.