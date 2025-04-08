تقرير: نتانياهو يريد من ترامب سيناريو ليبيا أو ضرب إيران

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: قال مراسل موقع أكسيوس الإخباري، باراك رافيد إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد التفاهم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرب المنشآت النووية الإيرانية حال فشل الحلول الدبلوماسية.

ونقل المراسل عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله: "نتانياهو يعتقد أن فرص التوصل إلى اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران منخفضة للغاية، لكنه سيعرض على ترامب كيف "يجب أن يبدو الاتفاق الجيد".

وأضاف المسؤول: "كيف ينبغي أن يبدو الاتفاق الجيد؟". "نتانياهو يريد التوصل إلى تفاهم مع ترامب بشأن ضرب المنشآت النووية الإيرانية عندما تفشل الدبلوماسية".

وتابع: المسؤول: "نتنياهو يريد نموذج ليبيا.. تفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني".

