فون دير لايين دعت خلال اتصال مع رئيس الوزراء الصيني لتجنب التصعيد بشأن الرسوم الجمركية الأميركية

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال اتصال مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إلى تجنب التصعيد بشأن الرسوم الجمركية الأميركية وردّ بكين عليها، بحسب ما أفاد التكتل القاري. وقال الاتحاد في بيان إن "فون دير لايين دعت خلال الاتصال الى حل للوضع الراهن عبر التفاوض"، مؤكدة "الحاجة الى تجنب تصعيد جديد" في الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي.

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