الحكومة الإيرانية: المفاوضات مع واشنطن ستكون غير مباشرة وسنركز فيها على مصالحنا الوطنية وما يهم شعبنا

أكدت الحكومة الإيرانية، أن "المفاوضات مع واشنطن ستكون غير مباشرة وسنركز فيها على مصالحنا الوطنية وما يهم شعبنا"، مشيرة الى انه "نؤمن بمبدأ المفاوضات وكما أكدنا سابقا سنخوضها إذا تمت مخاطبتنا بلغة الاحترام، وما يهمنا كطرف في المفاوضات هو الحفاظ على مصالحنا الوطنية وكل ما سيؤدي إلى تحسين ظروفنا".
وشددت الحكومة الايرانية على أنه "لا يمكننا الحديث عن مضمون المحادثات قبل بدئها وبقية التفاصيل ستطرح أثناء عملية التفاوض"، آملة أن تكون أمامنا مفاوضات عقلانية وحكيمة.
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