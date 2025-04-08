القناة 12 الإسرائيلية: رئيس المحكمة العليا يوقف جلسة النظر بالتماس ضد إقالة رونين بار بسبب مناوشات بالقاعة

افادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "رئيس المحكمة العليا يوقف جلسة النظر بالتماس ضد إقالة رئيس الشاباك رونين بار بسبب مناوشات بالقاعة".

واشارت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن رئيس المحكمة العليا، الى أن "لا توجد محكمة في العالم توافق على إدارة جلسة على هذا النحو".

وكانت قد افادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "مناوشات بين مؤيدي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وأنصار رئيس الشاباك مع بدء نظر المحكمة بالتماس ضد إقالة بار".

وجاءت هذه التطورات بعدما صرح نتانياهو الشهر الماضي بأنه فقد ثقته برئيس الشاباك رونين بار، متهما إياه بالتقصير في منع الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023، معلنا عزله من منصبه. إلا أن المحكمة العليا أصدرت قرارا موقتا يعارض هذا الإجراء.

وبرر معارضو نتانياهو إقالة بار بأن السبب الحقيقي خلفها هو التحقيق الذي فتحته الشرطة والشاباك في صلات محتملة تربط معاونين لرئيس الوزراء بدولة قطر، في ما باتت تعرف إعلاميا بـ"قطرجيت".