"يديعوت أحرونوت": ديوان نتانياهو يجهل سبب إصرار واشنطن على عقد لقاء مستعجل بين نتانياهو وترمب

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر إسرائيلي، أن "ديوان نتانياهو يجهل سبب إصرار واشنطن على عقد لقاء مستعجل بين نتانياهو وترامب".

وأمس، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، "أنّه سيتوجّه غدًا إلى واشنطن، تلبيةً لدعوة من الرّئيس الأميركي دونالد ترامب. وسيناقش الجانبان قضيّة الرّسوم الجمركيّة، جهود إعادة الأسرى الإسرائيليّين، العلاقات الإسرائيليّة- التّركيّة، التّهديد الإيراني؛ والمعركة ضدّ المحكمة الجنائية الدولية"، الّتي أصدرت مذكّرة توقيف بحقّ نتانياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة الفلسطيني

وأشار في بيان، إلى أنّ "رئيس الوزراء يقدّر العلاقات الشّخصيّة والدّافئة مع ترامب، ويشكره على الدّعوة ليكون أول زعيم يلتقيه بعد فرض الرّسوم الجمركيّة العالميّة، كما كان أوّل زعيم يلتقيه بعد دخوله البيت الأبيض".

وكانت قد دخلت الرّسوم الجمركيّة الإضافيّة بنسبة 10% الّتي فرضها ترامب على معظم المنتجات المستوردة إلى الولايات المتّحدة، حيّز التّنفيذ صباح السّبت. وتطبَّق هذه الرّسوم على القسم الأكبر من الواردات الأميركيّة باستثناء منتجات المكسيك وكندا، فيما تواجه عشرات الدّول عبر العالم رسومًا مشدّدة جديدة اعتبارًا من التّاسع من نيسان.