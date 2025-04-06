شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم مروحية أثناء إخماد حريق في كوريا الجنوبية.. ومقتل قائدها والان نبدء بالتفاصيل

حرائق الغابات

الدمام - شريف احمد - تحطمت مروحية خلال عملية لإخماد حريق في جنوب شرق كوريا الجنوبية اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل قائدها، حسبما ذكرت وكالة مكافحة الحرائق المحلية اليوم الأحد.وقال مكتب مكافحة الحرائق إنه جرى إخماد الحريق الذي وقع عند تل بمدينة دايجو بعد ساعة من اندلاعه، ولم يعرف على الفور هوية قائد المروحية وسبب الحادث.سبق واندلعت مجددًا، الحرائق في مدينة أنغونغ في جنوب شرق كوريا، ونشرت السلطات ثماني مروحيات لمكافحة الحرائق، مع خطط لنشر مزيد من المروحيات في المنطقة.وارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت نهاية الأسبوع الماضي في كوريا الجنوبية إلى 29 قتيلًا و40 جريحًا، عشرة منهم في حالة حرجة.