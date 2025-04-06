منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: أكثر من 100 موقع سلاح كيميائي يشتبه في أنها لا تزال في سوريا

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قولها إنّ "هناك أكثر من 100 موقع سلاح كيميائي يشتبه في أنها لا تزال في سوريا".
وسبق وأن وصف رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس التحول السياسي في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بأنه "فرصة جديدة وتاريخية للحصول على توضيحات بشأن مدى ونطاق برنامج الأسلحة الكيماوية السوري بالكامل".
وخلص مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن مخزونات سوريا المعلنة من الأسلحة الكيماوية لم تعكس أبداً الوضع على الأرض بدقة.
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