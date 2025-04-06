"النشرة": الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل مضيئة فوق الموقع الذي استحدثه بين بلدتي حولا ومركبا

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل مضيئة فوق الموقع الذي استحدثه بين بلدتي حولا ومركبا. ويأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وخرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024، في ظل استمرار الجيش الإسرائيلي في احتلال نقاط في جنوب لبنان.

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