وزير خارجية بريطانيا دان احتجاز إسرائيل نائبتَين بريطانيتَين في مطار بن غوريون

دان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، احتجاز إسرائيل النائبتين البريطانيتين يوان يانغ وابتسام محمد في مطار بن غوريون، ورفض السماح لهما بدخول البلاد، واصفًا الإجراء بأنه "غير مقبول، وغير مجدٍ، ومقلق للغاية"، خلال زيارة لوفد برلماني بريطاني.
وقال في تصريح: "لقد أوضحت لنظرائي في الحكومة الإسرائيلية أن هذه ليست طريقة لمعاملة البرلمانيين البريطانيين. وقد تواصلنا مع النائبتين لتقديم دعمنا الكامل لهما".
وذكر أن أولوية الحكومة البريطانية تبقى "العودة إلى وقف إطلاق النار، وتحرير الأسرى، ووقف إراقة الدماء وإنهاء الصراع في غزة".
وذكرت سلطات الهجرة الإسرائيلية أن النائبتين لم تكونا ضمن وفد مُنسق مع الجهات الرسمية الإسرائيلية، وزعمت أن الهدف من الزيارة كان "توثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل"، وهو ما دفع وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل إلى إصدار قرار برفض دخولهما.
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