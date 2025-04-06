السيسي بحث مع مسؤولين حكوميين وعسكريين بضمان الأمن الغذائي المصري بظل التقلبات الدولية

أعلن المتحدّث الرّسمي باسم الرّئاسة المصريّة محمد الشناوي، أنّ "الرّئيس ​عبد الفتاح السيسي​ اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وزير الكهرباء والطّاقة المتجدّدة محمود عصمت، مستشار رئيس الجمهوريّة للتّخطيط العمراني أمير سيد أحمد، رئيس هيئة الشّؤون الماليّة للقوّات المسلّحة أحمد الشاذلي، رئيس الهيئة الهندسيّة للقوّات المسلّحة أحمد العزازي؛ والمدير التّنفيذي لجهاز "مستقبل مصر" للتّنمية المستدامة بهاء الغنام".

وأوضح في بيان، أنّ "الاجتماع تناول الموقف التّنفيذي لتوفير التّغذية الكهربائيّة، والمخطّط الزّمني للأحمال المطلوبة للمشاريع الجديدة للاستصلاح الزّراعي. كما تمّ استعراض موقف إنشاء محطّات المحوّلات اللّازمة لمناطق الاستصلاح الزّراعي، في إطار جهود الدولة لضمان الأمن الغذائي".

وأشار الشناوي إلى أنّ "الاجتماع تطرّق أيضًا إلى الجهود الحكوميّة لضمان استدامة توافر الطّاقة اللّازمة للاستهلاك المحلّي، ودعم خطط التّنمية الاقتصاديّة الوطنيّة، حيث تمّت مناقشة سبل تعزيز الاعتماد على مصادر الطّاقة المتجدّدة، بما يتماشى مع التزام الدّولة بتحقيق أهداف التّنمية المستدامة، جذب الاستثمارات، وضمان استقرار وجودة التّغذية الكهربائيّة للمشاريع كافّة".

وذكر أنّ "السيسي وجّه بتسريع استكمال منظومة التّغذية الكهربائيّة الإضافيّة المطلوبة لمشروع "الدلتا الجديدة"، وللقطاع الزّراعي بصفة عامّة، بما يضمن توافر المحاصيل الاستراتيجيّة لمصر في ظلّ التّقلّبات الدّوليّة، مؤكّدًا ضرورة التّحديث المستمر للخطّة الّشاملة؛ لتحقيق أمن الطّاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطّاقة المتجدّدة".