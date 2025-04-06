"القوات المسلحة اليمنية": اشتبكنا مع حاملة طائرات أميركية بالبحر الأحمر واستهدفنا سفينة إمداد تابعة لها

أعلنت "​القوات المسلحة اليمنية​"، أنّ "خلال السّاعات الماضية، اشتبكت القوّة الصّاروخيّة وسلاح الجو المسيّر وبمشاركة من القوّات البحريّة، مع عدد من القطع الحربيّة الأميركيّة شمالي ​البحر الأحمر​، ومنها حاملة الطّائرات الأميركيّة "ترومان"، وذلك بعدد من الصّواريخ المجنّحة والطّائرات المسيّرة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "عمليّة الاستهداف الّتي استمرّت لساعات، أدّت إلى إعاقة العدو عن شنّ هجمات عدوانيّة على بلدنا خلال فترة الاستهداف"، لافتةً إلى أنّ "القوّات البحريّة في القوّات المسلّحة نفّذت عمليّةً عسكريّةً، استهدفت سفينة الإمداد الأميركيّة التّابعة لحاملة الطّائرات "ترومان" بصاروخ باليستي".

وشدّدت القوّات على أنّ "اليمن قيادةً وشعبًا وجيشًا، يخوض بكلّ بسالة معركة الانتصار للشّعب الفلسطيني المظلوم، تنفيذًا للواجبات الدّينيّة والأخلاقيّة والإنسانيّة"، مؤكّدةً "أنّها مستمرّة في تنفيذ عمليّاتها الإسناديّة والدّفاعيّة، حتّى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".