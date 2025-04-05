شكرا لقرائتكم خبر عن صور | ارتفاع مناسيب الأنهار والفيضانات العارمة يهددان أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أعاصير أمريكا

الدمام - شريف احمد - تستعد مناطق من الجنوب الأمريكي والغرب الأوسط، المشبعة بالماء بشدة بالفعل جراء عواصف شديدة استمرت لأيام وأحدثت أعاصير مميتة، اليوم السبت لموجة أخرى من الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة.وهطلت الموجة تلو الأخرى من الأمطار الغزيرة وسط الولايات المتحدة وسرعان ما جعلت القنوات المائية تفيض، وأدت إلى سلسلة من الإجراءات الطارئة جراء الفيضانات العارمة في ميزوري وتكساس وأركنسا.وذكرت الهيئة الوطنية للأرصاد أنه من المتوقع أن يصل 45 نهرًا في عدة ولايات إلى مرحلة الفيضانات الكبرى.ولقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم فيما دمرت الأعاصير أحياء بأكملها، ومن المتوقع أن تهب المزيد من الأعاصير في بعض الأماكن في مطلع الأسبوع الجاري.وأسفرت الفيضانات عن مقتل شخصين على الأقل في ولاية كنتاكي، وتضررت التجارة بين الولايات.