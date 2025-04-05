شكرا لقرائتكم خبر عن "لن تكون سهلة".. ترامب يدعو إلى الصمود في الحرب التجارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتبر دونالد ترامب السبت أن الحرب التجارية الاميركية على الشركاء التجاريين ستؤتي ثمارها في الولايات المتحدة، لكن "هذا الأمر لن يكون سهلا"، داعيا الى "الصمود"، وذلك غداة رد صيني وتراجع كبير لأسواق المال العالمية.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته تروث سوشال إن "الصين وجهت ضربة أكثر شدة بكثير من الولايات المتحدة، نستعيد وظائف وشركات كما لم نستعد من قبل، إنها ثورة اقتصادية وسنربح.

وتابع: "اصمدوا، هذا الأمر لن يكون سهلا، لكن النتيجة النهائية ستكون تاريخية".

