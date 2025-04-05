بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

قال مصدران مطلعان إن صفقة لفصل أصول تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة توقفت بعد أن أشارت الصين إلى أنها لن توافق عليها في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مضادة.

وقال أحد المصدرين إن الصفقة التي تم الانتهاء من صياغتها إلى حد كبير بحلول يوم الأربعاء كانت ستفصل عمليات تيك توك في الولايات المتحدة لتصبح شركة جديدة مقرها الولايات المتحدة يملكها ويديرها أغلبية من المستثمرين الأمريكيين.

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