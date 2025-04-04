نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أن "إدارة الرئيس دونالد ترامب أقالت مدير وكالة الأمن القومي تيموثي هوغ ونائبته ويندي نوبل".

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: إقالة مدير وكالة الأمن القومي تيموثي هوغ ونائبته ويندي نوبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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