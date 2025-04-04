المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية عزلت الرئيس يون

اتخذت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية بالإجماع قرارا "بعزل الرئيس يون سوك يول من السلطة نهائيا بسبب إعلانه الأحكام العرفية في كانون الأول".
وفي حكم تلاه رئيس المحكمة مون هيونغ-باي، اعتبرت المحكمة أن "تصرفات يون انتهكت المبادئ الأساسية لسيادة القانون والحكم الديموقراطي".
وقال رئيس المحكمة "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: نحن نعزل يون سوك يول".
وفي وقت سابق٬ أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أنّها ستُصدر الجمعة حُكمها في قضية الرئيس يون سوك يول الذي عزله البرلمان بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في كانون الأول.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إذا صادقت المحكمة على عزل الرئيس سيتعيّن عندها إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، أما إذا نقضت المحكمة قرار البرلمان عزل الرئيس فسيعود لممارسة مهام منصبه.
وكان قد صوت برلمان كوريا الجنوبية بالموافقة على عزل الرئيس بسبب قرار إعلان الأحكام العرفية.
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