وزير الصحة: المستشفيات والبنية التحتية الصحية هي من ضمن اولوياتنا مشروع التغطية الصحية قيد التحضير

أكد وزير الصحة ركان ناصرالدين، في حديث لقناة الـ"MTV"، الى أننا "نعمل سوياً من اجل اعادة الاعمار لكي يستعيد الشعب اللبناني ثقته فيها، والمستشفيات والبنية التحتية الصحية هي من ضمن اولوياتنا".

ولفت ناصرالدين، الى أن "مشروع التغطية الصحية الشاملة لمرضى وزارة الصحة قيد التحضير، وقد أُعدّت الدراسات التي بيّنت أنّ التكلفة ستصل إلى 800 مليون دولار في 2024 ونحو مليار دولار في 2025".