أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأن "صفارات الإنذار تدوي في ناحل عوز بغلاف غزة". هذا وعلف الجيش الإسرائيلي بعد صافرة الإنذار في "ناحال عوز"، أنه "قام باعتراض قذيفة أطلقت من قطاع غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي بعد صافرة الإنذار في "ناحال عوز": اعتراض قذيفة أطلقت من قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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