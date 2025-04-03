قائد القوات الأميركية في أوروبا كريستوفر كافولي إن أي تحرك للتخلي عن دور الولايات المتحدة في رئاسة قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا سيشكل تحديات بينها القيادة والسيطرة بالنسبة للأسلحة النووية في القارة.
وذكر الجنرال كافولي، الذي يشغل حاليا منصب القائد العام للجيش الأميركي في أوروبا وأفريقيا، إن "ذلك سيشكل تحديات للقيادة والسيطرة النووية وإمكانية قيادة القوات الأميركية من قبل مسؤول عسكري غير أميركي". وأضاف "أعتقد أن هذه أشياء يجب النظر فيها بعناية".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد القوات الأميركية في أوروبا: التخلي عن قيادة الناتو سيشكل تحديات للقيادة والسيطرة النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.