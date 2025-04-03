قائد القوات الأميركية في أوروبا: التخلي عن قيادة الناتو سيشكل تحديات للقيادة والسيطرة النووية

قائد القوات الأميركية في أوروبا كريستوفر كافولي إن أي تحرك للتخلي عن دور الولايات المتحدة في رئاسة قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا سيشكل تحديات بينها القيادة والسيطرة بالنسبة للأسلحة النووية في القارة.

وذكر الجنرال كافولي، الذي يشغل حاليا منصب القائد العام للجيش الأميركي في أوروبا وأفريقيا، إن "ذلك سيشكل تحديات للقيادة والسيطرة النووية وإمكانية قيادة القوات الأميركية من قبل مسؤول عسكري غير أميركي". وأضاف "أعتقد أن هذه أشياء يجب النظر فيها بعناية".