قيادة الجيش نشرت السيرة الذاتية لمحمد الأمين وأعلنت ترقيته إلى رتبة لواء ركن

أعلنت قيادة الجيش، أنه "بموجب المرسوم رقم 106 تاريخ 3 /4 /2025، عُيِّن العميد الركن محمد الأمين مديرًا عامًّا للإدارة وعضوًا في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني، وبموجب المرسوم رقم 108 تاريخ 3 /4 /2025، رقّيَ إلى رتبة لواء ركن".

وذكرت القيادة، أن "الأمين ولد في المزرعة - بيروت بتاريخ 13 /1 /1971، تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 4 /1 /1993، تخرّج في الكلّية الحربية برتبة ملازم اعتبارًا من 1 /8 /1995، وتدرّج في الترقية حتى رتبة لواء ركن اعتبارًا من 3 /4 /2025، وحائز إجازة جامعية في العلوم العسكرية، Master of Science in National Resource Strategy".

كذلك ذكرت أنه "يتقن اللغتين الإنكليزية والعبرية وتابع عدّة دورات في الخارج ونفّذ عدّة مهمات دراسية وغير دراسية في الخارج، تولّى وظائف قيادية مختلفة منها قائد فوج التدخل الخامس، ورئيس فرع مخابرات منطقة البقاع، وحائز على عدد من الأوسمة، وحائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات".