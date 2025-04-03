رجي اسقبل وفدًا أوروبيًا: للضغط على إسرائيل لإلزامها بالانسحاب من لبنان ووقف هجماتها

أكّد وزير الخارجيّة والمغتربين ​يوسف رجي​، خلال استقباله المدير العام لمنطقة الشّرق الأوسط وشمال افريقيا في المفوضيّة الأوروبيّة ستيفانو سانينو، على رأس وفد من ​الاتحاد الأوروبي​ ضمّ أيضًا سفيرة الاتحاد لدى ​لبنان​ ساندرا دو وال، "رفض لبنان الشّديد لعدوان إسرائيل المستمر عليه، واعتداءاتها اليوميّة في الجنوب واستهدافها المتجدّد للعاصمة بيروت".

وجدّد مطالبة الاتحاد الأوروبي و​المجتمع الدولي​ بـ"ممارسة أقسى الضّغوط على إسرائيل لإلزامها بالانسحاب من كلّ الأراضي اللّبنانيّة الّتي تحتلّها، وبوقف هجماتها وانتهاكاتها لسيادة لبنان، والالتزام بإعلان وقف الأعمال العدائيّة وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701".

وتطرّق اللّقاء كذلك إلى مسألة ​النزوح السوري​ في لبنان، حيث شدّد رجّي على "ضرورة إطلاق مسار عودتهم السّريعة إلى ​سوريا​ وتهيئة الأرضيّة لهذه العودة"، متمنّيًا على الاتحاد الأوروبي "إعادة النّظر في مقاربته لهذه القضيّة، بعد المتغيّرات الكبيرة الّتي حصلت في سوريا".

وأوضحت وزارة الخارجيّة أنّ "رجّي تداول أيضًا مع الوفد الأوروبي في ملف الإصلاحات الاقتصاديّة والماليّة والإداريّة الّتي بدأ لبنان القيام بها، مجدّدًا عزم ​الحكومة اللبنانية​ على السّير بهذه الإصلاحات"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ التّداول أيضًا في سبل تطوير الشّراكة الاستراتيجيّة بين لبنان والاتحاد الأوروبي، والدّفع قُدمًا بالعلاقات الثّنائيّة".

وأكّد رجّي "تعاون لبنان مع الاتحاد لتطوير الميثاق الجديد للمتوسّط، الّذي يهدف لتعزيز التّعاون الاستراتيجي بين المفوضيّة الأوروبيّة ودول جنوب المتوسّط وشرقه".