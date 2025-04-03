وزير الخارجية الإسرائيلي: الدور التركي ليس محصورا في سوريا وهم يلعبون دورا سلبيا في لبنان

زعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأنّ "الدور التركي ليس محصورا في سوريا وهم يلعبون دورا سلبيا في لبنان". وسبق وأن ادّعى ساعر وجود دور لتركيا في نقل أموال إلى "حزب الله" من إيران.

إلى ذلك، أشار ساعر إلى "أننا نهدف إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي ولا نستبعد المسار الدبلوماسي".

وحول الغارات الإسرائيلية على سوريا، ادّعى ساعر بأنّ "جميع أنشطتنا العسكرية في سوريا تهدف للحفاظ على الأمن وتفادي التهديدات"، مضيفًا "ليست لدينا أي نيات أخرى بشأن عملياتنا في سوريا"، مشيرًا إلى أنّه "لن نسمح بالعودة إلى واقع السادس من تشرين الأول 2023 على أي حدود لنا".