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حصيلة قتلى زلزال ميانمار ترتفع إلى 2886 شخصاً

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حصيلة قتلى زلزال ميانمار ترتفع إلى 2886 شخصاً

ابوظبي - سيف اليزيد -  ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأربعاء نقلا عن فريق معلومات مجلس إدارة الدولة في ميانمار أن عدد قتلى زلزال ميانمار بلغ 2886 شخصا إضافة إلى 4639 مصابا و373 مفقودا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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