حصيلة قتلى زلزال ميانمار ترتفع إلى 2886 شخصاً

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأربعاء نقلا عن فريق معلومات مجلس إدارة الدولة في ميانمار أن عدد قتلى زلزال ميانمار بلغ 2886 شخصا إضافة إلى 4639 مصابا و373 مفقودا.