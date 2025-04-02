زيلينسكي: روسيا تشن هجمات متعمدة على بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا

اشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الى أن "روسيا تشن هجمات متعمدة على بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا"، داعيا "حلفاءه إلى زيادة الضغط على موسكو لوقف غزوها".
وذكر زيلينسكي، "جولة أخرى من الضربات المتعمدة وإلحاق ضرر بمنشآت طاقة، ضربت طائرة مسيّرة محطة فرعية في منطقة سومي، وتضرر خط كهرباء بنيران المدفعية في نيكوبول بمنطقة دنيبرو" مضيفا أن الضربات حرمت الآلاف من الكهرباء.
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