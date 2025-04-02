ميشال المر أكد أهمية إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها المحددة: خطوة نحو الحفاظ على استقرار المؤسسات المحلية

أكد النائب ميشال المر "أهمية إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها المحددة، وذلك لضمان انتظام العمل البلدي والإنمائي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في بلداتهم وقراهم". واعتبر في تصريح أن "هذه الانتخابات هي حق مقدس للمواطنين لاختيار ممثليهم في السلطة المحلية"، مشدداً على أن "هذا الاستحقاق يحمل أهمية كبيرة لا يمكن تجاهلها".

وشدد المر على إن "إجراء الانتخابات يشكل خطوة أساسية نحو الحفاظ على استقرار المؤسسات المحلية، ويعد حجر الزاوية في عملية التنمية. كما يسهم في تجديد الثقة بين المواطنين ومسؤوليهم المحليين، مما يعزز روح الشراكة والتعاون". وأكد أن "هذه الانتخابات تتيح فرصة للمشاركة الفعالة في تطوير مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، وبالتالي تحسين حياة المواطنين في مختلف المدن والبلدات".

وأشار إلى أن "إجراء الانتخابات في مواعيدها يبعث برسالة قوية للعالم بأن لبنان متمسك بديموقراطيته وبحق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة، ويعكس استقرار النظام السياسي الذي يسعى إلى البناء المستدام والازدهار".

ودعا المر جميع المعنيين "للعمل بجدية على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين على حد سواء".