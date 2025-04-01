الصين تطلق قمراً اصطناعياً تجريبياً لتكنولوجيا الإنترنت

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت الصين اليوم الثلاثاء، قمرا اصطناعيا تجريبيا لتكنولوجيا الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء.

وتم الإطلاق من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غرب الصين في الساعة 12:00 ظهرا (بتوقيت بكين) على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-2 دي" ودخل المدار المخطط له بنجاح.

وتستخدم الأقمار الاصطناعية التجريبية لتكنولوجيا الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية بشكل أساسي لإجراء عمليات التحقق والتجارب التقنية، بما فيها اتصالات النطاق العريض من الهواتف المحمولة إلى الأقمار الاصطناعية ودمج الشبكات الفضائية-الأرضية.

وتعد هذه المهمة رقم 567 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".

جدير بالذكر أن الصين أطلقت في 30 مارس الماضي قمرا اصطناعيا جديدا لاختبار تكنولوجيا الاتصالات إلى المدار المخطط له، وذلك بواسطة صاروخ من طراز "لونغ مارش- 7 أيه" ضمن المهمة رقم 566 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".