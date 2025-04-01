أفادت مصادر أمنية إسرائيلية، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، بأننا "نلاحظ اتجاها مثيرا للقلق يقوده الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع". وفي حين وصفت الشرع بأنه "متشدد ويعمل على تقويض أمن إسرائيل"، لافتة إلى أنه "عدو وليس شريكا بالحوار"، أوضحت أنه "أفرج، برعاية الشرع، عن نشطاء حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي الذين اعتقلوا في عهد الرئيس السابق بشار الأسد".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: نلاحظ اتجاها مثيراً للقلق يقوده أحمد الشرع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.