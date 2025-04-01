نقلت وكالة "رويترز" عن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، تأكيدها أن "أوكرانيا مستعدة لوقف فوري لإطلاق النار". ورأت بيربوك، أنه "يجب أن تستمر الحكومة المقبلة في تقديم دعم كبير لأوكرانيا"، معتبرة أن "على أوروبا الالتزام بالدفاع عن أوكرانيا دون شروط أو قيود".

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن وزيرة الخارجية الألمانية: أوكرانيا مستعدة لوقف فوري لإطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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