مكتب نتانياهو أعلن عن تعيين إيلي شربيط رئيسًا للشاباك الإسرائيلي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي قرر تعيين قائد سلاح البحرية الإسرائيلي السابق اللواء في الاحتياط إيلي شربيط رئيسًا للشاباك، وذلك خلفًا لرونير بار الذي يشهد قرار إقالته معارضة واحتجاجات.

ولفت المكتب إلى أنّ "قرار تعيين اللواء في الاحتياط إيلي شربيط رئيسًا للشاباك جاء بعد مقابلات معمقة مع 7 مرشحين مؤهلين".

وأوضح أنّ "اللواء شربيط خدم في الجيش لمدة 36 عاما منها 5 سنوات كقائد لسلاح البحرية، وقاد عملية بناء القوة البحرية وأدار عمليات عسكرية معقدة ضد حماس وإيران وحزب الله"، وقال: "جهاز الشاباك مؤسسة ذات تاريخ حافل وقد مر بصدمة كبيرة في 7 تشرين الأول 2023"، حين أطلقت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى".

وسبق وأنّ شدد بنيامين نتانياهو، على أنّ رونين بار لن يبقى رئيسا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، وذلك رغم قرار المحكمة العليا تجميد إقالته.

ومنذ تجميد المحكمة العليا إقالة بار، تظاهر آلاف الإسرائيليين لمطالبة نتانياهو باحترام قرار القضاء وللاحتجاج على إقالة رئيس الشاباك.