شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أكثر من 300 شخص من جراء تفشي وباء الكوليرا في أنغولا والان نبدء بالتفاصيل

وباء الكوليرا في أنغولا

ضحايا وباء الكوليرا

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن 329 شخصًا لقوا مصرعهم جراء تفشي وباء الكوليرا في أنغولا.وأوضحت أن المرض انتشر بسرعة إلى 16 من أصل 21 مقاطعة في أنغولا، وطال جميع الفئات العمرية"، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الإصابة بلغت 8543 إصابة.وأضافت "نظرًا للتطور السريع للوباء، واستمرار موسم الأمطار، والحركة عبر الحدود مع البلدان المجاورة، فإن منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر انتقال العدوى في أنغولا والمناطق المحيطة بها بأنه مرتفع للغاية".كانت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أن ناميبيا الجارة الجنوبية لأنغولا، سجلت أول حالة إصابة بالكوليرا منذ نحو عقد.في فبراير الماضي كانت أعلنت السلطات الأنغولية عن وفاة 163 شخصًا بوباء الكوليرا من أصل 4582 إصابة، منذ بداية العام الجاري.وأفادت وزارة الصحة الأنغولية، بأنها سجلت 4582 حالة إصابة بالكوليرا، منها 2207 حالات بالعاصمة لواندا.