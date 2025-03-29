شكرا لقرائتكم خبر عن صناع الخير عضو التحالف الوطني تختتم توزيع كراتين رمضان ضمن مبادرة قلوبنا أقرب والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع المصرية للاتصالات (WE)، عن اختتام توزيع كراتين المواد الغذائية في مختلف أنحاء الجمهورية ضمن مبادرة "قلوبنا أقرب"، التي تهدف إلى تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية في شهر رمضان المبارك.

وقد شملت عملية التوزيع هذا العام مناطق بعيدة ونائية، حيث تم الوصول إلى وديان سانت كاترين في أقصى شرق مصر بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى قرى وواحة باريس في محافظة الوادي الجديد بأقصى غرب مصر، وقد امتدت هذه الجهود لتغطي معظم محافظات الجمهورية، من أسوان جنوبًا إلى البحيرة شمالًا، مستهدفة الأسر الأولى بالرعاية في القرى والتجمعات الصحراوية والنطاقات الحدودية، بما في ذلك قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفي تعليق له، أكد هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن فرق العمل والمتطوعين انطلقوا مع بداية شهر رمضان في توزيع الكراتين بداية من محافظة الفيوم، وتجولوا في معظم أنحاء الجمهورية بالتعاون مع العديد من الجمعيات المحلية.

وقد اختتموا التوزيع في المناطق الحدودية والصحراوية في الوادي الجديد وجنوب سيناء، حيث تم توصيل المساعدات إلى منازل الأسر المستحقة، مما ساهم في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

تواصل مؤسسات التحالف الوطني جهودها للتخفيف من الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية وتؤكد على أهمية التعاون المجتمعي لدعم المواطنين.

توزيع الكراتين

كراتين المواد الغذائية