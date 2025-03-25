شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق الغابات تخرج عن السيطرة في محافظة ويسونج بكوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب جزر فيجي جنوب المحيط الهادئ اتخاذ قرارات أمريكا العسكرية عبر تطبيق دردشة.. ما قصة تسريبات سيجنال؟

عشرة حرائق

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون حكوميون، اليوم الثلاثاء، إنه يبدو أن حرائق الغابات بمحافظة ويسونج بجنوب شرق كوريا الجنوبية تخرج عن السيطرة بسبب الرياح القوية غير المتوقعة والطقس شديد الجفاف.وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن منطقة الغابات المتضررة من الحرائق في ويسونج، على بعد نحو 180 كيلومترًا جنوب شرق سول، اتسعت بواقع أكثر من 4000 هيكتار خلال ليلة لتصل إلى 12699 هيكتار حتى صباح اليوم الثلاثاء، على الرغم من جهود السلطات لإخماد الحرائق.ووفقًا لقطاع الغابات الكوري، فإن معدل إخماد الحرائق في ويسونج تراجع من 60% مساء أمس الاثنين إلى 54% حتى التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي اليوم الثلاثاء.وأعاقت الرياح القوية غير المتوقعة والطقس شديد الجفاف جهود إخماد الحرائق، بحسب المسؤولين.اندلع أكثر من عشرة حرائق خلال عطلة نهاية الأسبوع في كوريا الجنوبية أتت على آلاف الهكتارات ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، وفق وزارة الأمن.وقال وزير الداخلية والأمن بالوكالة كو كي-دونغ "طالت حرائق الغابات حتى الآن 14694 هكتارا وتستمر الأضرار بالارتفاع".ويشكل هذا المجموع ثالث أكبر حريق غابات في تاريخ كوريا الجنوبية.ووقع أكبر هذه الحرائق في أبريل 2000 على ساحل البلاد الشرقي وأتى على 23916 هكتارا.