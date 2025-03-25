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حزب الله ينفي رسميا إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل

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حزب الله ينفي رسميا إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - نفت منظمة حزب الله، اليوم السبت، 22 مارس 2025، أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان ‏على إسرائيل.

وفيما يلي نص البيان كما نشرته المنظمة عبر منصاتها الرسمية:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏ ‏
بيان صادر عن حزب الله:‏

ينفي حزب الله أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان ‏على الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة، مؤكداً أنّ ادعاءات العدو الإسرائيلي ‏تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على ‏لبنان والتي لم ‏تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار.‏

ويُجدّد حزب الله التأكيد على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، ‏وأنّه يقف خلف الدولة اللبنانية ‏في معالجة هذا التصعيد الصهيوني ‏الخطير على لبنان.‏

السبت 22-03-2025‏
‏21 رمضان 1446 هـ

المصدر : وكالات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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