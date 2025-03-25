حزب الله ينفي رسميا إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - نفت منظمة حزب الله، اليوم السبت، 22 مارس 2025، أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان ‏على إسرائيل.

وفيما يلي نص البيان كما نشرته المنظمة عبر منصاتها الرسمية:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

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بيان صادر عن حزب الله:‏

ينفي حزب الله أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان ‏على الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة، مؤكداً أنّ ادعاءات العدو الإسرائيلي ‏تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على ‏لبنان والتي لم ‏تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار.‏

ويُجدّد حزب الله التأكيد على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، ‏وأنّه يقف خلف الدولة اللبنانية ‏في معالجة هذا التصعيد الصهيوني ‏الخطير على لبنان.‏

السبت 22-03-2025‏

‏21 رمضان 1446 هـ

المصدر : وكالات