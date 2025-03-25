حزب الله ينفي رسميا إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - نفت منظمة حزب الله، اليوم السبت، 22 مارس 2025، أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل.
وفيما يلي نص البيان كما نشرته المنظمة عبر منصاتها الرسمية:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
بيان صادر عن حزب الله:
ينفي حزب الله أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أنّ ادعاءات العدو الإسرائيلي تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على لبنان والتي لم تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار.
ويُجدّد حزب الله التأكيد على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، وأنّه يقف خلف الدولة اللبنانية في معالجة هذا التصعيد الصهيوني الخطير على لبنان.
السبت 22-03-2025
21 رمضان 1446 هـ