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زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب المناطق الشمالية من باكستان

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واس - إسلام آباد  0 تبليغ

  • زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب المناطق الشمالية من باكستان 1/2
  • زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب المناطق الشمالية من باكستان 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب المناطق الشمالية من باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت شدته 4.3 درجة على مقياس ريختر المناطق الشمالية من باكستان.
ووقع الزلزال دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا، أو أضرار مادية.

زلازل باكستان

وأعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، أن مركز الزلزال كان على عمق 73 كيلومترًا في سلسلة جبال "هندوكوش" بأقصى شمال باكستان.
هذا وشعر بهزته في باكستان سكان إقليم خيبر بختونخواه الشمالي الغربي المحاذي لأفغانستان.

زلازل 2025

ومنذ بداية العام 2025 ويشهد العالم زلازل يومية، واللافت للنظر هو شدة هذه الهزات وتنوع مواقعها.
كما يشهد العالم ضربات قوية تتخطى الـ 6 درجات بمقياس ريختر في آسيا وأمريكا الجنوبية والبحر المتوسط.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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