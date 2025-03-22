شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب المناطق الشمالية من باكستان والان نبدء بالتفاصيل

زلازل باكستان

زلازل 2025

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت شدته 4.3 درجة على مقياس ريختر المناطق الشمالية من باكستان.ووقع الزلزال دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا، أو أضرار مادية.وأعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان، أن مركز الزلزال كان على عمق 73 كيلومترًا في سلسلة جبال "هندوكوش" بأقصى شمال باكستان.هذا وشعر بهزته في باكستان سكان إقليم خيبر بختونخواه الشمالي الغربي المحاذي لأفغانستان.ومنذ بداية العام 2025 ويشهد العالم زلازل يومية، واللافت للنظر هو شدة هذه الهزات وتنوع مواقعها.كما يشهد العالم ضربات قوية تتخطى الـ 6 درجات بمقياس ريختر في آسيا وأمريكا الجنوبية والبحر المتوسط.