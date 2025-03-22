شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 في إطلاق نار بمتنزه في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

حوادث إطلاق النار في أمريكا

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جرائم إطلاق النار في المدارس الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 14 آخرون في حادث إطلاق نار.وأوضحت الشرطة أن الحادث، وقع في أحد المتنزهات بمدينة لاس كروسيس.وطلبت الشرطة، اليوم السبت، من المارة مشاركة مقاطع الفيديو وأي معلومات قد تساعد في التحقيق.بينما تواصل البحث عن المشتبه به أو المشتبه بهم في الهجوم، الذي وقع حوالي الساعة العاشرة مساء الجمعة في متنزه يونج بالمدينة، وهو مكان مخصص للموسيقى والترفيه.وبحسب "سي إن إن" فإن 2024 أكثر سنة دموية بحوادث إطلاق النار بمدارس أمريكا منذ 2008.وسُجل ما لا يقل عن 83 حادث إطلاق نار في المدارس بالولايات المتحدة، حتى 16 ديسمبر.ومن بينها 27 حادثًا في الجامعات، و56 حادثًا في مدارس التعليم الأساسي والثانوي.وأسفرت هذه الحوادث عن مقتل 38 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 115 آخرين، بحسب تقارير من أرشيف عنف السلاح ومؤسسة "إديوكيشن ويك" ومنظمة "إيفري تاون فور غان سيفتي".