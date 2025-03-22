شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر يجدد دعمه للقيادة السياسية.. ويؤكد: نقف جميعا خلف الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

جدد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ دعمه الكامل للقيادة السياسية، مؤكدا أنه انطلاقًا من إيماننا الراسخ بدور الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة في تحقيق الاستقرار والتنمية، وإدراكًا لحجم التحديات التي تواجه الوطن، فإننا نؤكد دعمنا الكامل لمواقف الدولة المصرية وقيادتها السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كل ما تتخذه من قرارات وإجراءات تصب في مصلحة الشعب المصري وتحافظ على أمن واستقرار البلاد.

جاء ذلك خلال حفل السحور الذي نظمتة الهيئة العليا لحزب المؤتمر برئاسة اللواء أحمد زغلول بأحد فنادق القاهرة، وذلك بحضور الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب ، ونواب رئيس الحزب وقياداته، وأعضاء الهيئة العليا، وعدد من الفنانين منهم الفنان طارق الدسوقي، الفنان سامح يسري، المخرج حسام الدين صلاح، وأعضاء اتحاد الشباب بالحزب.

ومن جانبه قال اللواء أحمد زغلول نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدوله المصرية بقيادتها الواعية اثبتت ، قدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بحكمة وشجاعة، وسعيها الدؤوب لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور مصر الريادي على المستويين الإقليمي والدولي. كما نثمن جهود القيادة السياسية في تعزيز الأمن القومي، ومكافحة الإرهاب، ودعم قضايا الأمة العربية، والعمل على تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

وفي هذا السياق، نؤكد وقوفنا صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة، داعين جميع أبناء الوطن إلى التكاتف والعمل الجاد من أجل استكمال مسيرة البناء والنهضة، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بسواعد المصريين الأوفياء.