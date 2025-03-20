ستارمر يكشف فحوى محادثات عسكرية غربية بشأن أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن المحادثات العسكرية الغربية، اليوم الخميس، تركز على تفاصيل خطة دعم لأوكرانيا، وهي خطوة حاسمة في التأكد من أن الغرب يمكنه التحرك سريعا إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الأزمة الأوكرانية.

واجتماع المخططين العسكريين لما يسمى مجموعة "تحالف الراغبين" لدعم أوكرانيا من الدول الغربية هو الثاني من نوعه منذ أن بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ستارمر إن المحادثات تركز على "التخطيط العسكري والعمليات العسكرية" لدعم أوكرانيا.

وأضاف للصحفيين "تركز هذه الخطط اليوم على الحفاظ على سماء آمنة وبحار آمنة وحدود آمنة في أوكرانيا".

وأردف ستارمر قائلا "نحن الآن نعمل بوتيرة سريعة لأننا لا نعرف ما إذا كان سيصبح هناك اتفاق، وآمل بالتأكيد أن يكون هناك، لكن إذا كان هناك اتفاق، فمن المهم حقا أن نتمكن من الرد على الفور".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم ستارمر إن أكثر من 25 دولة تشارك في الاجتماع، بتمثيل مباشر أو عن بُعد، ستناقش "التفاصيل الدقيقة" لمقترحات السلام، ليس فقط قوات حفظ السلام ولكن كيف يمكن توفير الدعم لتلك الدول التي تقدم القوات أو المعدات العسكرية، والإمدادات الأخرى.

وأضاف المتحدث للصحفيين "سوف يناقشون التفاصيل".

يعتمد اللقاء على عدة اجتماعات سابقة "لتحالف الراغبين".