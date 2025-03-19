الفلبين: اعتقال 17 مسلحا في عملية لمكافحة الإرهاب

ابوظبي - سيف اليزيد - اعتقلت قوات الشرطة في الفلبين، اليوم الأربعاء، 17 مسلحا محليا في عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة «أمباتوان» بإقليم «ماجوينداناو ديل سور»، كما استولوا على عبوات ناسفة قوية وست بنادق هجومية.

وقال قائد فرقة المشاة السادسة بالجيش الفلبيني: «إن أفراد الكتيبة 90 للمشاة ورجال شرطة من وحدات شرطة إقليم ماجوينداناو عثروا على أسلحة نارية وعبوات ناسفة بدائية الصنع في مخبأ 17 مسلحا في أمباتوان بإقليم ماجيونداناو، وذلك نقلا عن تقرير من كتيبة المشاة الـ90 التابعة للجيش..».

وقال مسؤولون محليون في منطقة «أمباتوان» إن الإرهابيين المحليين الـ17 استسلموا بهدوء، عندما شعروا أن الجنود ورجال الشرطة حاصروا مخبأهم.