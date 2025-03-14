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شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يدعو القوات الأوكرانية في منطقة كورسك إلى الاستسلام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة القوات الأوكرانية التي تقاتل في منطقة كورسك إلى الاستسلام.
وتأتي تصريحات بوتين، بعد أن دعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحفاظ على حياة الجنود الأوكرانيين.
وأضاف: "إذا ألقوا أسلحتهم واستسلموا، سيضمن لهم ذلك الحياة والمعاملة الكريمة"، داعيًا قادة أوكرانيا إلى إصدار أمر لقواتهم بالاستسلام.
وأكد بوتين أن الجنود الأوكرانيين "ارتكبوا جرائم كثيرة بحق السكان المدنيين" في منطقة كورسك.
وأقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن وضع جنوده في كورسك "بالغ الصعوبة".
وتأتي تصريحات بوتين، بعد أن دعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحفاظ على حياة الجنود الأوكرانيين.
حرب كورسك الروسيةوقال بوتين في تصريحات متلفزة "نحن متعاطفون مع دعوة الرئيس ترامب".
وأضاف: "إذا ألقوا أسلحتهم واستسلموا، سيضمن لهم ذلك الحياة والمعاملة الكريمة"، داعيًا قادة أوكرانيا إلى إصدار أمر لقواتهم بالاستسلام.
وأكد بوتين أن الجنود الأوكرانيين "ارتكبوا جرائم كثيرة بحق السكان المدنيين" في منطقة كورسك.
القوات الأوكرانية في كورسكوتابع: في الوقت نفسه نبدي تجاوبا مع نداء الرئيس ترامب حيال هؤلاء الجنود لاعتبارات إنسانية".
وأقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن وضع جنوده في كورسك "بالغ الصعوبة".