شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يدعو القوات الأوكرانية في منطقة كورسك إلى الاستسلام والان نبدء بالتفاصيل

حرب كورسك الروسية

القوات الأوكرانية في كورسك

الدمام - شريف احمد - دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة القوات الأوكرانية التي تقاتل في منطقة كورسك إلى الاستسلام.وتأتي تصريحات بوتين، بعد أن دعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحفاظ على حياة الجنود الأوكرانيين.وقال بوتين في تصريحات متلفزة "نحن متعاطفون مع دعوة الرئيس ترامب".وأضاف: "إذا ألقوا أسلحتهم واستسلموا، سيضمن لهم ذلك الحياة والمعاملة الكريمة"، داعيًا قادة أوكرانيا إلى إصدار أمر لقواتهم بالاستسلام.وأكد بوتين أن الجنود الأوكرانيين "ارتكبوا جرائم كثيرة بحق السكان المدنيين" في منطقة كورسك.وتابع: في الوقت نفسه نبدي تجاوبا مع نداء الرئيس ترامب حيال هؤلاء الجنود لاعتبارات إنسانية".وأقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن وضع جنوده في كورسك "بالغ الصعوبة".