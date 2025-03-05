شكرا لقرائتكم خبر عن أبريل المقبل.. المملكة المتحدة تطلب تصاريح دخول رقمية للمسافرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدءا من اليوم الأربعاء، يمكن للمسافرين إلى المملكة المتحدة تقديم طلب للحصول على تصريح السفر الإلكتروني الجديد (إي.تي.إيه) وهو متطلب من المقرر أن يصبح إلزاميًا اعتبارًا من الثاني من إبريل.

واعتبارًا من هذا التاريخ فصاعدًا، لن يكون جواز السفر وحده كافيًا للدخول إلى المملكة المتحدة. فحص أمني رقمي

تصريح السفر الإلكتروني (إي.تي.إيه) هو في الأساس فحص أمني رقمي للمسافرين، الذين يصلون إلى بريطانيا، بدون تأشيرة.

ويتكلف تطبيقه 10 جنيهات استرلينية (80ر12 دولارًا أمريكيًا)، لكن هذا السعر سيرتفع إلى 16 جنيهًا استرلينيًا في الأشهر المقبلة.

وطبقًا للموقع الإلكتروني الخاص بتصريح السفر الإلكتروني (إي.تي.إيه) فإن "طرح تصريح السفر الالكتروني يتماشى مع النهج الذي اتخذته الكثير من الدول الأخرى، فيما يتعلق بأمن الحدود، بما في ذلك الولايات المتحدة واستراليا ويساعد في منع وصول هؤلاء الذين يشكلون تهديدًا للمملكة المتحدة".