فشل مشروع منهاتن أيقظ تهجير غزة

يبدو أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، يريد بخطته الجديدة في غزة أن تصبح فلسطين بدون فلسطينيين، ولكن من أين أتت فكرة ترمب بإعادة بناء قطاع غزة وتهجير سكانه؟.

الفكرة تعود لثمانينيات القرن الماضي عندما كان ترمب مطورًا عقاريًا شابًا طموحًا، حينها وضع خطة لإعادة بناء مساحة شاسعة في وسط مانهاتن، المطلة على نهر هدسون.

في نوفمبر 1985، أعلن ترامب عن خططه لبناء مشروع مشابه، ولكن حلمه باء بالفشل.

ويرى محللون أمريكيون أن خطة إعادة تطوير غزة كانت في الواقع قد عُرضت على دونالد ترمب قبل انتخابه، الأمر الذي يعتبره أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج واشنطن، جوزيف بيلزمان، حلمًا بعيد المنال اقتصاديًا، ومن حيث تكلفته التريليونية العالية.

مشروع منهاتن الفاشل

وفقا لموقع dailymaverick، في نوفمبر 1985، أعلن ترمب عن خططه لبناء مجمع مدينة التلفزيون. وكان من المقرر أن يضم المجمع نحو 8 آلاف شقة. وفي وسطه برج من 150 طابقاً يضم فندقاً يضم 750 غرفة و60 طابقاً من المساكن، وكان من المقرر أن يصبح أطول مبنى في العالم آنذاك. وكانت كل الأبراج الأخرى ستحيط بالبرج المركزي من الشمال والجنوب على طول نهر هدسون.

ولكن في نهاية المطاف، بين قضايا التمويل وقضايا التأثير البيئي ومخاوف تخطيط المدينة، فقد ترامب السيطرة على التطوير المقترح والأرض التي سيُبنى عليها.

خطة مفاجئة لإسرائيل

ويضيف التحليل: "ربما كنا لنتصور أن خطة إعادة إعمار غزة الضخمة جاءت إلى ترمب في لمح البصر في الثانية صباحا، وكتبت على ورقة صغيرة حملها معه إلى المؤتمر الصحفي، ثم ارتجلها أثناء المؤتمر الصحفي. ووفقا للتقارير الإعلامية، لم تتم مناقشة الخطة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وإذا كان بوسعنا الحكم من نظرة الدهشة الساخرة على وجه نتنياهو عندما وصف ترمب خطته، فقد فاجأت الخطة الإسرائيليين".

حلم بعيد المنال

ومن الطبيعي أيضاً أن لا يوجد في مخطط أي من المؤيدين أي شيء يشير إلى الحقائق السياسية المترتبة على تنفيذ أي من مشروع ترمب، ناهيك عن من سيموله، ومن سيبنيه، ومن سيصممه، ونوع البنية الأساسية التي سيتم إنشاؤها، أو حتى كيف يمكن أن يرتبط بطريقة أو بأخرى بإسرائيل التي تصادف أنها على الطريق.

وبطبيعة الحال، لا يوجد أي نقاش في خطط ترمب حول الأزمات الإنسانية الإضافية التي ستترتب حتما على النقل القسري لمثل هذا السكان الذين يعانون بالفعل من دمار الصراع وفقدان وطنهم المدمر، ناهيك عن شرعية مثل هذا النقل القسري إلى مكان آخر أثناء تنفيذ عملية إعادة الإعمار التي تستغرق سنوات.

ولكن بالنسبة لترمب، فإن فكرة مشروع بناء ضخم على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهي مدينة زمردية في قلب الشرق الأوسط يتم تنفيذها بأمره، وتحقيق حلمه ببناء مدينة تلفزيونية على نهر هدسون، تبدو فرصة مغرية للغاية بالنسبة له بحيث لا يستطيع رفضها - حتى لو كانت تعريفًا حقيقيًا لـ"حلم بعيد المنال".

عوائق تقف أمام خطة ترمب

- رفض دولي للخطة باعتبارها تتعارض مع القانون الدولي.

- غياب المؤيدين للخطة في الداخل الأمريكي.

- صعوبة النقل القسري لسكان غزة والدمار الإنساني المحتمل.

- تكلفة متوقعة تتراوح بين 3 و5 تريليونات دولار.