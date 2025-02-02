شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اختصاصات للجنة الدراما بـ"الأعلى للإعلام".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أعاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، تشكيل لجنة الدراما، برئاسة علا كمال السيد الشافعي - عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيسًا للجنة.

وتختص اللجنة بمتابعة ورصد الأعمال الدرامية التي تعرض في وسائل الإعلام، وضبط الأداء المهني الدرامي بما يحافظ على قيم وأخلاق المجتمع ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة عن المجلس بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019، ودراسة الأعمال الدرامية التي يتم بثها على وسائل الإعلام وإعداد تقرير بهذه الدراسة، وفحص المخالفات التي يتم رصدها، والتحقق من ثبوتها واقتراح القرار المناسب لها.

وضمت عضوية اللجنة كلا من:

الأستاذة/ ماجدة موريس جرجس – كاتبة وناقدة فنية.

الأستاذة/ سارة محمد نعمة الله حنفي - ناقدة وصحفية.

الأستاذة/ رانيا صالح يوسف عبدالباقي - ناقدة فنية.

الأستاذ/ أحمد إبراهيم علي الشريف - شاعر وروائي وناقد أدبي.

الأستاذ/ زين العابدين خيري شلبي - كاتب صحفي وناقد فني وسيناريست.

الأستاذ/ أحمد عبد الغني عبد العزيز مراد - ممثل المجلس القومي لمكافحة الإدمان.

الأستاذة/ دينا هشام محمد المقدم - من ذوي الخبرة الصحفية والنقد الفني.

الأستاذ/ أمير بشرى يوسف غالي - من ذوي الخبرة الصحفية والنقد الفني.

