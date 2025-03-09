«الأونروا»: مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس غير قابلة للسكن

ابوظبي - سيف اليزيد - الضفة الغربية (وام)

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» أن مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس في شمال الضفة الغربية أصبحت غير قابلة للسكن بسبب الهجمات المستمرة التي تشنها القوات الإسرائيلية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عدواناً عسكرياً في مخيمات شمال الضفة، بدأ بمدينة جنين ومخيمها قبل 47 يوماً، ويستمر في مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ 41، بينما يواصل اقتحام مخيم نور شمس لليوم الـ 28.

وأكدت الوكالة في بيان، أمس، أن عمليات الهدم الواسعة في هذه المخيمات تمثل نمطاً جديداً مقلقاً يترك آثاراً غير مسبوقة على اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذه العمليات تستهدف تغيير الخصائص الأساسية لهذه المخيمات بشكل دائم.

وأوضحت «الأونروا» أن فرقها على الأرض تعمل لتلبية احتياجات النازحين، في وقت تواصل فيه المساحة الإنسانية بالضفة الغربية تقلصها بشكل مستمر، في ظل تدمير واسع للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل.

في الأثناء، شن الجيش الإسرائيلي، أمس، حملة اقتحامات ضد فلسطينيين بمناطق متفرقة شمال الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات، كما شن مستوطنون هجوماً على تجمع «خلة الضبع» جنوب الخليل.

وفي نابلس، اقتحمت قوات إسرائيلية المدينة من الجهة الغربية، ودهمت بناية سكنية قرب مفرق زواتا، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأوضحت أن القوات الإسرائيلية انتشرت بكثافة في محيط جامعة القدس المفتوحة، وحيي إسكان الصيادلة، والمعاجين غرباً، وسط إجراءات تفتيش في المنطقة التي تتعرض لاقتحامات متكررة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

كما اقتحمت آليات إسرائيلية بلدة بيتا جنوب نابلس، وانتشرت في منطقتي الدويكات وسلعوس، حيث اندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين، أطلق خلالها الجيش الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، دون إصابات.

وفي جنين، التي يتواصل في مدينتها ومخيمها عدوان إسرائيلي منذ 21 يناير الماضي، احتجز الجيش الإسرائيلي عدداً من الصحفيين داخل مستشفاها الحكومي، ومنعهم من التصوير قبل إخلاء سبيلهم. وجنوب الضفة، شن مستوطنون إسرائيليون هجوماً على تجمع «خلة الضبع» في مسافر يطا جنوب الخليل.