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السيسي: مصر ستدفع بـ"منتهى القوة" لتنفيذ اتفاق غزة بالكامل

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السيسي: مصر ستدفع بـ"منتهى القوة" لتنفيذ اتفاق غزة بالكامل

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، إن بلاده ستدفع بـ"منتهى القوة" نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة .

وأضاف السيسي -في كلمة بمناسبة عيد الشرطة- أن مصر ستسعى إلى إعادة الخدمات لقطاع غزة كي «يصبح قابلاً للحياة»، وستسعى كذلك لمنع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين.

وأشار في كلمته إلى أن هناك ما وصفها بمؤامرات موجودة حالياً، وستستمر، لكن الدولة واعية بها، مشدداً على أنه "لا أحد يستطيع المساس بالمصريين".

كما حذّر الرئيس المصري من أن التطرف لن يجد في بلاده "بيئة حاضنة له، أو متهاونة معه، مهما حاول البعض زرع الأفكار الهدّامة"، مشدداً على أنه لا أحد يستطيع تهديد الدولة المصرية.

المصدر : وكالات - صحيفة الشرق الاوسط

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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